POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.03.2020

++ Versuchter Einbruch in Bäckerei ++ Körperliche Auseinandersetzung ++ Versuchter Diebstahl aus Pkw ++ Einbruch in Matratzen Fachgeschäft ++

Leer - Einbruch in Bäckerei

Leer - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zwischen 17:45 Uhr und 04:30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Bäckerei in der Mühlenstraße. Bisher unbekannte Täter versuchten ein Fenster zur Bäckerei aufzuhebeln. Das Fenster wurde dabei beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter nicht in die Bäckerei. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Körperliche Auseinandersetzung

Emden - Am Sonntagmorgen, um 04:45 Uhr, kam es im Emder Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus Emden. Vorangegangen waren zunächst Streitigkeiten. Im Verlauf der Auseinandersetzung versuchte ein 21-jähriger Mann einem 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieser konnte ausweichen und schlug dem Angreifer ins Gesicht. Daraufhin schlugen der 21-Jährige und eine weitere bislang unbekannte männliche Person auf den 30-Jährigen ein. Dieser wurde durch den Angriff leicht verletzt. Auch ein 28-jähriger Begleiter des 30-jährigen Mannes wurde geschlagen und leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Leer - Am Sonntag, um 12:15 Uhr, kam es im Bereich der Großstraße zu einem versuchten Diebstahl aus Pkw. Ein 37-jähriger Mann, welcher zurzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, öffnete das unverschlossene Fahrzeug des Geschädigten und suchte darin nach möglichem Diebesgut. Der Mann wurde von dem Geschädigten während der Tat beobachtet. Als der Geschädigte den 37-Jährigen ansprach, versuchte dieser fußläufig zu flüchten. Der Geschädigte konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Der 37-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Emden - Einbruch in Matratzen-Fachgeschäft

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Matratzen-Fachgeschäft in der Thüringer Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich hier durch Aufhebeln einer Noteingangstür Zugang zum Geschäft. In den Geschäftsräumen wurde ein Tresor aufgehebelt und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

