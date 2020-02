POL-LER: Pressemittelung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.02.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Borkum - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Borkum - In der Zeit vom Sonntagabend, den 23.02.2020, bis Montagmorgen, den 24.02.2020, kam es in der Rottumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Seitenwanderhöhung an der Beifahrerseite eines Pritschenaufbaus eines auf der Fahrbahn abgestellten LKW beschädigt wurde. Der verantwortliche Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Uplengen - Diebstahl von Schmuck und Bargeld

Uplengen - Am gestrigen Freitag wird der Polizei ein Einbruchsdiebstahl in der Selverder Straße gemeldet. In der Tatzeit von Freitag 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr gelangen bislang unbekannte Täter in einen größeren Gebäudekomplex mit mehreren Wohn- und Geschäftseinheiten. Es werden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck in mittlerer, dreistelliger Summe aus einer Wohneinheit entwendet. Außerdem verschaffen sich die Täter Zutritt zu einer weiteren Wohneinheit und entwenden aus dieser eine Bargeldsumme in einem unteren vierstelligen Wert. Aus einer weiteren Wohnung wurde eine niedrige dreistellige Bargeldsumme aus einer Geldbörse entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern noch an.

Emden - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Emden - Am Freitagabend um 21:40 Uhr wird bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 21-jährigen Emders mit seinem Mofa in der Straße Vierter Polderweg in Emden festgestellt, dass dieser lediglich eine Prüfbescheinigung, sein Kleinkraftrad jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h besitzt. Ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet.

