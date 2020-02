Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.02.2020

++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! (2) ++ Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person (2) ++

Emden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Zeugen gesucht!

Emden - Bereits am Dienstagabend ereignete sich im Wykhoffweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Frau aus Emden nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Frau gegen 19:00 Uhr mit ihrem Fahrrad den Wykhoffweg in Richtung Petkumer Straße und beabsichtigte in die Kiefernstraße abzubiegen. Eine hinter ihr fahrende 29-jährige Frau aus Emden, die mit ihrem Pkw Fiat in gleiche Richtung fuhr, übersah offenbar das Vorhaben der Radfahrerin und bremste stark ab. Dennoch kollidierte sie mit der Frau. Die 78-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Moormerland - Bereits in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in der Mühlenstraße auf einem Parkplatz eines Grundstückes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Opel beschädigt wurde. Der verantwortliche Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Erste Ermittlungen lassen darauf schließen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein weißes Fahrzeug handelte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer - Am Donnerstagabend kam es in der Zeit von 19:00 Uhr bis 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Schlehenweg, bei dem ein geparkter Pkw Mercedes an der linken Seite beschädigt wurde. Der verantwortliche Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte einen 18-jährigen Fahrer eines Pkw VW in der Ulmenstraße. Während der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Emder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Rhauderfehn - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17:15 Uhr in der 3. Südwieke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw, bei dem eine 21-jährige Frau aus Rhauderfehn nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 45-jährige Frau aus Papenburg die Gronewoldstraße aus Richtung Papenburg kommend mit ihrem Transporter des Herstellers VW. Als sie die 3. Südwieke überquerte, übersah sie offenbar die von rechts kommende bevorrechtigte 21-Jährige mit ihrem Pkw Seat. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau aus Rhauderfehn leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat der jungen Frau wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf eine obere vierstellige Summe geschätzt.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Leer - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Johannstraße / Bavinkstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine 29-jährige Frau aus Leer leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 68-jährige Frau aus Jemgum mit ihrem Pkw Mercedes die Johannstraße in Richtung Saarstraße. Im Kreuzungsbereich übersah sie offenbar die von rechts kommende und bevorrechtigte 29-Jährige Frau mit ihrem Pkw Seat. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Leeranerin leicht verletzt wurde. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die beiden Pkw waren weiterhin fahrbereit.

