POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.02.2020

++ Diebstahl aus landwirtschaftlichem Anwesen ++ Diebstahl aus Pkw ++ Entwendetes Fahrrad sichergestellt ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++

Rhauderfehn - Diebstahl aus landwirtschaftlichem Anwesen

Rhauderfehn - In der Zeit zwischen Sonntagmittag und gestern Nachmittag drang ein bislang unbekannter Täter in ein landwirtschaftliches Anwesen in der Landesstraße im Ortsteil Burlage ein. Das Anwesen befindet sich in der Nähe zur Straße "Breite Pol". Aus dem Haus entwendete der Täter mehrere Kabel, Arbeitsgeräte und Werkzeuge im viertstelligen Warenwert. Vermutlich nutzte der Täter für den Abtransport ein Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Diebstahl aus Pkw

Bunde - Ein bislang unbekannter Täter schlug die Fensterscheibe eines VW Golf ein und entwendete hieraus eine Tasche und eine Geldbörse, die unter dem Beifahrersitz deponiert waren. Die Tat ereignete sich gestern Nachmittag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr auf einem Parkplatz am Ende der Kirchstraße in Höhe der Friesenstraße. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Entwendetes Fahrrad sichergestellt

Leer - Im Rahmen einer Fahrradstreife wurde ein 41-jähriger Mann, der in Leer wohnhaft ist, durch einen Polizeibeamten in der Mühlenstraße kontrolliert. Der Mann führte ein hochwertiges Pedelec mit sich. Da die Eigentumsverhältnisse am Kontrollort nicht abschließend geklärt werden konnten und das Rahmenringschloss des Fahrrades Beschädigungen aufwies, wurde das Pedelec sichergestellt. Am heutigen Tag erschien der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades auf der Wache in Leer, um eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl zu erstatten. Demnach wurde sein Pedelec am letzten Samstag beim Klinikum in Leer entwendet. Die schöne Botschaft, dass sein Fahrrad bereits sichergestellt wurde, konnte dem Eigentümer direkt übermittelt werden.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer - In der Nacht von Dienstag auf heute Morgen ereignete sich auf einem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Benzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Bordstein des Parkplatzes beschädigt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Tank des verursachenden Fahrzeuges am Bordstein aufgerissen, sodass sich eine Kraftstoffspur auf der Fahrbahn abzeichnete. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

