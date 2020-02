Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Verkehrsunfall auf der A31

PI Leer/Emden (ots)

Am Montag, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Verden mit seinem Kleintransporter die A31 in Richtung Emden. Zwischen den Anschlussstellen Neermoor und Riepe fuhr der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Pkw aus dem Landkreis Leer auf, dessen 57-jähriger Fahrer dabei leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten durch Abschlepper geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

