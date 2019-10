Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Feuerwehreinsatz - PKW in Brand

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch, um circa 1.30 Uhr, in der Straße "Am Kreuz" in Mulfingen. Ein geparkter PKW geriet dort auf bislang unbekannte Gründen in Brand. Die Freiwillige Feurwehr Mulfingen konnte das Feuer vollständig löschen. Ein benachbartes Fahrzeug und die Garage, vor welcher der PKW abgestellt war, wurden ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

