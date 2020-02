Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 23.02.2020

Leer/Emden

++ Verkehrsunfall auf der A 31 ++ Rettung von Bohrinsel ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Leer - Verkehrsunfall auf der A 31

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, befährt eine 25-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Opel Corsa die A 31 in Fahrtrichtung Bottrop. Um einen vor ihr fahrenden PKW zu überholen, wechselt die in Leer wohnhafte Frau ca. 1000 Meter nach dem Parkplatz Rheiderland vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen. Da sie den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug falsch einschätzt, befürchtet sie einen Zusammenstoß. Somit lenkt sie stark nach links und verliert die Kontrolle über ihren PKW. Das Fahrzeug prallt auf die Mittelschutzplanke. Aufgrund der Aufprallenergie schleudert der Opel Corsa anschließend quer nach rechts über die Fahrbahn und durchbricht einen angrenzenden Wildschutzzaun. Das Fahrzeug überschlägt sich. Die junge Frau aus Leer wird mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Neben dem DRK und einem Notarztwagen sind die Feuerwehren Jemgum und Holtgast mit starken Kräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000 EUR.

Jemgum - Rettung von Bohrinsel

Einen außergewöhnlichen Einsatz hatten die Rettungskräfte der Feuerwehr gestern gegen 15:00 Uhr zu bewältigen. Ein 26-jähriger Mann aus Papenburg meldet sich bei der Polizei und bittet um dringende Hilfe. Er steht mit seinem PKW auf einer Bohrinsel in Jemgum / Dyksterhusen und kann diese aufgrund des auflaufenden Wassers nicht mehr verlassen. Es sei alles überschwemmt. Ein Rettungsteam der Feuerwehr Jemgum kann die hilflose Person mit einem Boot unverletzt von der Bohrinsel bergen. Der PKW erleidet jedoch heftige Schäden.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:40 Uhr, befährt ein 37-jähriger Mann mit einem PKW VW Touran die Emder Innenstadt. Im Rahmen einer Kontrolle im Katergang werden alkoholbedingte Ausfallerscheinungen beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt 1,80 Promille. Somit wird die Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wird beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

