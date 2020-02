Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 22.02.2020

Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus PKW ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Sachbeschädigung durch Farbschmiererei ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Leer - Diebstahl aus PKW

Am Freitagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, schlägt ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrerseite eines auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios stehenden Pkw Ford Transit ein. Im Anschluss entwendet dieser eine im Fahrzeug liegende Geldbörse mit einem geringen Geldbetrag sowie zwei Mobiltelefone. Der Täter flüchtet danach in Richtung der Straße Unter den Eichen. Die Polizei hat eine Spurensuche und -sicherung am Pkw durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Samstag wird ein PKW Audi mit Städtekennung Leer durch eine Streifenbesatzung in der Pferdemarktstraße kontrolliert. Der Anfangsverdacht, dass der 35-jährige Führer unter Alkoholbeeinflussung steht, wird durch das Ergebnis eines Atemalkoholtestes bestätigt (2,93 Promille). Darüber hinaus wird ermittelt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Somit wird eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Da sich die Person aufgrund des vorherigen Alkoholkonsums sehr auffällig und unkontrolliert verhält, wird sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerät ein 39-jähriger Fahrzeugführer um 00:45 Uhr mit einem LKW Mercedes in einen Straßengraben. Zuvor befährt dieser die Backemoorer Straße von Collinghorst kommend in Richtung Breinermoor. Nach seinen Angaben ist der LKW in einer Rechtskurve in Backemoor von einer Windboe erfasst worden, so dass der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verliert. Der LKW kommt nach rechts von der Straße ab, fährt in die Berme und kommt im Straßengraben zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergibt sich der Verdacht auf den Konsum von Alkohol beim Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 0,98 Promille. Somit wird eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Nacht auf den Samstag werden vier junge Männer bei der Ausführung einer Sachbeschädigung mittels Farbe überrascht und gestellt. Die 15, 16 und 18 Jahre alten Personen beschmieren gegen 01:00 Uhr eine Wand der Gleisunterführung an der Petkumer Straße mit Sprühfarbe. Die Sprühfarbdosen werden sichergestellt, die Personalien der Beschuldigten festgestellt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. Karsjens, PHK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell