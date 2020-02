Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Bei einem Brand in einer Wohnunterkunft für Wohnungslose wurde am Mittwochabend ein 52-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. In der Nacht zum Freitag verstarb der Mann an den Folgen seiner schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion für die kommende Woche beantragt. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen des Brandes dauern an.

