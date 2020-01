Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen sowie der Kreispolizeibehörde Olpe

Kreis Olpe (ots)

Im Kreis Olpe ergab sich am späten Sonntagabend der Hinweis auf einen sexuellen Missbrauch. Noch in der Nacht nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Er wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die polizeilichen Ermittlungen stehen noch am Anfang.

Aus Opferschutzgründen können zurzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

