Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Attendorn (ots)

Am Samstag gegen 16:50 Uhr kam es in der Heinrich-Kaiser Straße in Ennest zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Pkw-Führerin rutschte beim Abbiegen vom Brems- auf das Gaspedal und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem Holztor, einer Hecke sowie einem in einem Carports stehenden Pkw. Aufgrund des Höhenunterschieds zwischen zwei Grundstückseinfahrten kippte ihr Wagen schließlich um und blieb auf der Seite liegen. Die Dame verletzte sich dabei leicht und wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell