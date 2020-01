Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Neuenhaus - Ursache steht fest

Drolshagen (ots)

Nach dem Brand einer Lagerhalle am vergangenen Montag (27.01.2020) in Drolshagen Neuenhaus liegt ein Ermittlungsergebnis vor. Nach Hinzuziehung eines Sachverständigen konnte dieser einen elektrotechnischen Defekt an der Fahrzeugelektronik eines der abgestellten LKW´s feststellen. Insofern ist auch ein Fremdverschulden auszuschließen.

