Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Geschäft

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in ein Geschäft in der Johannes-Scheele-Straße in Bamenohl ein. Dazu hebelten sie die Eingangstür auf, entwendeten aus den Räumlichkeiten einen Tresor sowie einen Router und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht geklärt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

