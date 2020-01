Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Straße "In der Trift" am Sonntagmittag (26. Januar) gegen 13.40 Uhr ist eine 42-Jährige mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich leicht verletzt. Sie wechselte mit ihrem Rad von der Fahrbahn auf den Gehweg. Dabei traf sie den Bordstein in einem zu spitzen Winkel und stürzte. Glücklicherweise erlitt sie nur leichte Abschürfungen am Knie, obwohl sie keinen Helm trug. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung.

Da die Betroffene keinen Helm trug, weist die Polizei noch einmal darauf hin: Ein Fahrradhelm kann Kopfverletzungen eventuell verhindern oder verringern. Für Radfahrer empfiehlt es sich daher, einen Helm zu tragen und so das eigene Verletzungsrisiko zu senken.

