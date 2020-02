Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 20.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Brand eines Einfamilienhauses ++ Einbruch in Werkstatt ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Detern - Brand eines Einfamilienhauses

Detern - Am heutigen Morgen, gegen 04:40 Uhr, kam es in der Schulstraße zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Der 82-jährige Hausbewohner wurde durch im Haus installierte Rauchmelder geweckt und konnte sich selbstständig ins Freie begeben. Vorsorglich wurde er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Ein Passant informierte die Einsatzkräfte. Der Dachstuhl des Hauses stand bei Eintreffen der Polizei bereits in Flammen und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 150000 Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Moormerland - Einbruch in Werkstatt

Moormerland - In der Zeit von Dienstag, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 19:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einer privaten Werkstatt in der Westerwieke. Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangten die Täter in das Objekt und entwendeten diverse Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer - Am Mittwoch, in der Zeit von 08:40 Uhr bis 15:55 Uhr, kam es in der Straße Westerende zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein auf einer Auffahrt geparkter Pkw BMW im Bereich der Beifahrertür beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Pkw. Er entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell