Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Pkw ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Einbruch in Lebensmittelgeschäft ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Weener - Diebstahl aus Pkw

Weener - Bereits am Sonntag kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Neuen Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw Opel. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse mit Bargeld. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer - Am Dienstag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Süderkreuzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Renault im Bereich der Frontschürze beschädigt wurde. Augenscheinlich touchierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw. Er entfernte sich jedoch von der Örtlichkeit, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Weener - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Weener - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 21:15 Uhr und 04:45 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in der Neuen Feldstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet und Tabakwaren sowie Getränkedosen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Leer - Wie der Polizei erst gestern bekannt wurde, kam es am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Sielstraße. Eine 19-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Sielstraße in Richtung Dreistromstraße und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 13-jährigen Jungen, welcher mit seinem Fahrrad die Sielstraße in Richtung der Straße "Am Hohen Kamp" befuhr. Der Junge erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Sowohl der Pkw als auch das Fahrrad wurden beschädigt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell