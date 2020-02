POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.02.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Gefährliche Körperverletzung ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Tasche mit Pavillon aufgefunden - Eigentümer gesucht ++

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Leer - Am Sonntag, gegen 06:30 Uhr, kam es im Eingangsbereich einer Diskothek im Windelkampsweg zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 24-jährigen Mann aus Leer. Dieser wurde gemeinsam mit seinem 25-jährigen Begleiter, der ebenfalls aus Leer stammt, der Diskothek verwiesen, woraufhin es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen kam. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug der 24-Jährige einem 28-jährigen Mann aus Bremen mit einem Gegenstand in das Gesicht. Im weiteren Verlauf schlug der 25-jährige Begleiter einem 32-jährigen Mann aus Südbrookmerland auf den Hinterkopf. Die beiden Opfer der Tathandlungen wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Gegen beide Täter wurden Ermittlungen aufgenommen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Sonntag, gegen 09:20 Uhr, wurde ein 23-jähriger Mann aus Emden als Führer eines Pkw BMW durch Polizeibeamte in der Neutorstraße angetroffen und anschließend kontrolliert. Der Fahrer fiel den Beamten zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf. Während der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aus den genannten Gründen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer- In der Zeit von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 04:45 Uhr, kam es im Tjackleger Fährweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter schwarzer VW Touran linksseitig am Fahrzeugheck beschädigt wurde. Augenscheinlich wurde der Pkw durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert, welcher sich ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen vom Verkehrsunfallort entfernte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Tasche mit Pavillon aufgefunden - Eigentümer gesucht!(Bildmaterial)

Emden- Am Sonntag, gegen 09:10 Uhr, wurde durch einen Spaziergänger auf einem Fußweg in der Nähe der Saarbrücker Straße ein blau-weißer Pavillon aufgefunden, welcher in einer blauen Tasche verpackt war. Hinweise zur Herkunft sowie ein strafbarer Hintergrund sind derzeit nicht bekannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

