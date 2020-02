POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 15.02.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl aus Bäckerei ++

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 19:00 Uhr und 04:40 Uhr konnte sich ein bis jetzt unbekannter Täter Zugang zu einer Bäckerei in der Brunnenstraße verschaffen. Anschließend durchsucht der Täter die Verkaufsräumlichkeit und entwendete einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Durch die eingesetzten Tatortbeamten konnten Spuren gesichert werden. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

++ Versuchter Einbruchsdiebstahl in Sonderpostenmarkt ++

Leer - Am Freitagabend zwischen 19:30 Uhr und 23:30 Uhr gelang ein unbekannter Täter auf das umzäunte Gelände eines Sonderpostenmarktes. Unter Gewalteinwirkung auf ein Fenster, konnte er dieses öffnen und hindurchsteigen. Hierdurch wurde die Einbruchmeldeanlage ausgelöst, sodass der Täter vermutlich von seinem Vorhaben abließ und sich ohne Diebesgut vom Tatort entfernte . Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

