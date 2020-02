POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.02.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Raubtat zum Nachteil einer älteren Frau ++ Diebstahl aus Pkw ++ Mehrere (versuchte) Diebstahlstaten aus Kellerräumen ++ Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ++ Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfall im Zusammenhang mit freilaufendem Rind ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Diebstahl aus Lagerhalle ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Weener - Raubtat zum Nachteil einer älteren Frau

Weener - Gestern Abend, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zu einer Raubtat zum Nachteil einer älteren Frau. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter verwickelte eine 89-jährige Frau aus Weener zunächst in ein Gespräch und gab dabei an, dass sie ihre Gelbbörse beim Einkauf vergessen habe. Als die Frau daraufhin in ihre Jackentasche griff, schubste er sie von hinten, sodass sie beinahe über ihren mitgeführten Rollator stürzte. Er entwendete dabei die Geldbörse der Frau und flüchtete fußläufig in Richtung der Lindenstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Weener - Diebstahl aus Pkw

Weener - Gestern Abend, zwischen 19:00 Uhr und 19:35 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw, VW. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete eine Plastiktüte mit Lebensmitteln, die sich auf dem Beifahrersitz befand. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Mehrere (versuchte) Diebstahlstaten aus Kellerräumen

Emden - Von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend kam es in zwei Mehrparteienhäusern in der Schwabenstraße und in einem Mehrparteienhaus in der Max-von-Laue-Straße zu mehreren Diebstählen aus Kellerräumen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Haupteingangstür Zugang in die Gebäude. Dort öffneten sie dann gewaltsam die Schließvorrichtungen mehrerer Kellerabteile. Aus zwei Kellerabteilen wurden ein Fernsehgerät, Werkzeuge sowie alkoholische Getränke entwendet. Der Gesamtschaden ist bislang noch nicht abschließend feststellbar. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Westoverledingen - Gestern Nachmittag, gegen 12:38 Uhr, befuhr eine 63-jährige Frau aus Papenburg mit einem Pkw, VW die Schulstraße in Fahrtrichtung Flachsmeer. Als diese, unter Missachtung der Vorfahrt, in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, Audi einer 41-jährigen Frau aus Papenburg, die die Straße "Krummspät" in Fahrtrichtung der B 70 befuhr. Durch die Kollision wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt.

Borkum - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht!

Borkum - In der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwochnachmittag beschädigten bislang unbekannte Personen einen auf einem Parkplatz im Lüderitz geparkten Pkw, Peugeot an der Beifahrerseite. Anhand der Spurenlage lässt sich ein Verkehrsunfallgeschehen ausschließen, weshalb die ermittelnden Beamten von einer Sachbeschädigung ausgehen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Verkehrsunfall im Zusammenhang mit freilaufendem Rind

Leer - In der Nacht zum Freitag kam es gegen 03:10 Uhr auf der Deichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein alleinbeteiligter 50-jähriger Mann aus Moormerland mehrfach mit seinem Pkw, VW überschlug. Der Fahrer blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge erhielt die Polizei bereits am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr die Kenntnis über ein freilaufendes Rind auf der Deichstraße in etwa auf Höhe der Nüttermoorer Straße. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den verantwortlichen Tierhalter ausfindig machen und das Rind zurück auf die Weide treiben. Der Tierhalter sicherte zu, dass eine entsprechende Sicherung der Weide erfolgen werde. Offenbar war die Sicherung nicht ausreichend, sodass das Rind gegen 03:10 erneut auf der Fahrbahn der Deichstraße lief. Der 50-jährige Moormerländer, der die Deichstraße aus Oldersum kommend in Richtung Leer befuhr, wich dem Rind aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit seinem Pkw. Er blieb unverletzt. Gegen den Tierhalter aus Leer wird nun ermittelt.

Leer - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - In der Nacht zu Freitag kontrollierten Beamte der Polizei eine 19-jährige Frau aus Schwerinsdorf als Fahrerin eines Pkw, VW in der Papenburger Straße. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. In der Folge wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Gegen die junge Frau wird nun ermittelt.

Emden - Diebstahl aus Lagerhalle

Emden - In der Zeit von Donnerstagabend, gegen 22:30 Uhr, bis Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle der Deutschen Post am Bahnhofsplatz. Sie durchsuchten das Innere der Lagerhalle nach Diebesgut und verließen diese anschließend über die geschaffene Einstiegsmöglichkeit in einer Tür der Halle. Bereits in der Zeit vom vergangenen Samstagabend bis Montagmorgen kam es zu einer gleichgelagerten Tat. Derzeit ist nicht abschließend bekannt, ob Diebesgut erlangt wurde. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Uplengen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Uplengen - Am Donnerstagmittag befuhr ein 19-jähriger Mann aus Uplengen mit seinem Leichtkraftrad (Motorrad bis 125ccm) die Abfahrt Apen/Remels der A 28 aus Oldenburg kommend und beabsichtigte, auf die Augustfehner Straße aufzufahren. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 64-jährigen Fahrer eines Pkw, VW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Der junge Mann wurde einem Krankenhaus zugeführt. Das Leichtkraftrad war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Da es auf der Autobahnabfahrt zu einem leichten Rückstau kam, wurden kurzzeitig verkehrslenkende Maßnahmen durch die Polizei durchgeführt.

