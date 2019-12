POL-DEL: Pressemeldung des Polizeikommissariats Wildeshausen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Großenkneten: Diebstahl eines Schäferhundes

In der Zeit vom 06.12.2019, 05:00 Uhr bis 16:30 Uhr, ist es in Großenkneten in der Hageler Straße zu einem Diebstahl eines Schäferhundes gekommen. Unbekannte Täter betreten das Grundstück und begeben sich zu einem Hundezwinger, welcher sich in einem Nebengebäude befindet. Dort brechen die Täter das Schloss des Zwingers auf und entwenden den dort eingesperrten Schäferhund. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

Ganderkesee: Versuchter Einbruchdiebstahl in einem Wohnhaus

In der Zeit vom 05.12.2019 18:00 Uhr bis 06.12.2019 08:00 Uhr ist es in Ganderkesee, Ortsteil Schierbrok, in der Straße Sternstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem dortigen Einfamilienhaus gekommen. Der Täter hat versucht ein Kellerfenster einzudrücken und hat an einem Toilettenfenster einen Bolzen entfernt. Des Weiteren hat der Täter eine Scheibe eines Schuppenanbaus eingeschlagen. Ein Eindringen in das Objekt hat nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

