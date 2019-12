Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallfluchten in Nordenham auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 05. Dezember 2019, ereigneten sich auf dem Edeka-Parkplatz an der Atenser Allee in kürzester Zeit zwei Verkehrsunfallfluchten.

Zunächst wurde in der Zeit von 10:40 Uhr bis 11:20 Uhr ein im Bereich des Tannenbaumverkaufs geparkter Dacia Dokker auf unbekannte Weise durch einen Pkw beschädigt. Der Schaden im Bereich der Kofferraumtüren des weißen Dacias wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

In der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde ein schwarzer VW Golf durch einen weiteren Pkw auf der Beifahrerseite im Bereich der hinteren Tür beschädigt. Auch dieser Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1449008 und 1449541).

