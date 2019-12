POL-DEL: Pressemeldung des Polizeikommissariates Brake

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Zeugenaufruf - Diebstahl von Baustelle Berne, Baustelle Brückenneubau B212 -neu-, Motzener Straße Tatzeit: Do., 05.12.19, ca. 19:30 h, bis Fr., 06.12.19, ca. 06:30 h Im genannten Tatzeitraum wurden durch unbekannte Täter insgesamt 3 Stromkabel von der Baustelle entwendet. Schadenshöhe wird mit rund 600 Euro beziffert. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake, 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf - Kennzeichendiebstahl Ovelgönne, Parkfläche an der Logemannsdeichstraße/Nahbereich B211 Tatzeit: Fr., 06.12.19, 17 h bis Sa., 07.12.19, ca. 02:30 h In der Nacht zu Samstag wurden von einem PKW Renault Twingo beide KFZ-Kennzeichen von Unbekannten entwendet. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Brake, 04401/935-115, entgegengenommen.

Trunkenheit im Verkehr Lemwerder, Hansering, Höhe LIDL Am Freitag, 06.12.2019, befuhr gegen 19:10 Uhr ein 34-jähriger Berner mit seinem PKW Audi A 6 Avant den Hansering in Lemwerder. Beim Abbiegen geriet er mit dem PKW in den rechtsseitigen Graben, so dass dieser auf der kompletten Beifahrerseite zum Liegen kam. Fahrer und Beifahrer konnten unverletzt aus dem Wagen aussteigen. Ein Sachschaden ist nach erster Einschätzung nicht entstanden. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen ist. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

