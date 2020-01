Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0051 --Trickdiebinnen in der Neustadt und in Findorff unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Karl-Lerbs-Straße/ Bremen-Findorff, Meraner Straße Zeit: 22.01.20, 10.30 Uhr/ 22.01.20, 14.00 Uhr

Gleich zweimal gelangten Trickdiebinnen am Mittwochvormittag in der Neustadt und in Findorff durch einen Vorwand in die Wohnungen lebensälterer Menschen. In beiden Fällen erbeuteten die Frauen Bargeld. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 10.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines 91-jährigen Mannes in der Karl-Lerbs-Straße. Eine Frau gab vor ein Paket für einen anderen Bewohner im Haus abgeben zu wollen. Durch einen Vorwand verschaffte sich die Unbekannte Zutritt zur Wohnung. Während sie den Bremer in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte vermutlich ein zweiter unbekannter Täter mehrere Zimmer. Als die Frau verschwunden war, fehlte dem 91-Jährigen Bargeld. Um 14.00 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür einer 91- jährigen Bremerin in der Meraner Straße. Sie gab vor, auf jemanden zur warten und zu frieren. Die Seniorin ließ die Frau daraufhin eintreten. Die Unbekannte lenkte die ältere Dame ab und verwickelte sie in ein Gespräch. Später fiel der Seniorin auf, dass Ihre Geldbörse fehlte.

In beiden Fällen wurden die unbekannten Frauen als 1,60-1,70 m groß und 35-40 Jahre alt beschrieben. Beide trugen dunkle längere Jacken Die Polizei Bremen prüft zurzeit weitere Zusammenhänge. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362 3888 entgegen.

Leider gelingt es den Trickdieben immer wieder Zugang zu den Wohnräumen meist lebensälterer Menschen zu erschleichen. Sie treten stets sehr bestimmt auf und spielen ihre betrügerische Rolle überzeugend. Trotzdem erneut der Appell: Seien Sie immer wachsam und lassen keine Fremden in Ihre Wohnung. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Wir möchten auch erneut Kinder und Enkel älterer Menschen sensibilisieren, ein Auge auf ihre älteren Verwandten oder Nachbarn zu werfen, damit diese nicht Opfer von Trickbetrügern und -dieben werden.

