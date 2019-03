Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gefährliches Überholen

Am Montag überholte ein 38-Jähriger trotz Gegenverkehr. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Ein BMW fuhr gegen 16 Uhr von Dettingen nach Hürben. Bei der Abzweigung zu einer Burg überholte der 38-jährige Fahrer einen Lkw. Als er auf Höhe des Lkw fuhr, kam ihm ein Kleinwagen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte er nach rechts. Dabei streifte er den Lkw. Am BMW entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Lkw schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Am Kleinwagen entstand kein Schaden. Die Polizei in Giengen (Tel. 07322/96530) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht insbesondere die Fahrerin des Kleinwagens. Die Frau wird auf ungefähr 30-35 Jahre geschätzt. Sie könnte wichtige Hinweise zum Unfallgeschehen geben.

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

