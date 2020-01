POL-HB: Nr.: 0048 --Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, Europaallee Zeit: 20.01.2020, 10:30 Uhr

Am Montagmorgen wurde ein 83 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Hemelingen lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Senior befuhr mit seinem Pedelec gegen 10:30 Uhr die Europaallee in stadtauswärtige Richtung. Ein 62 Jahre alter Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr zeitgleich die Bergener Straße in Richtung Europaallee. Als er auf diese nach links abbog, erfasste er den 83-Jährigen. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme mussten Teile der Europaallee und der Bergener Straße gesperrt werden.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

