POL-HB: Nr.: 0045 --Streit auf Feier eskaliert--

Ort: Bremen-Vegesack, Clamersdorfer Straße Zeit: 17.01.20, 23:25 Uhr

Am späten Freitagabend eskalierte in Bremen-Vegesack ein Streit zwischen fünf jungen Männern, bei dem ein 17-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt wurde. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch schnell ermittelt werden.

Gegen etwa 23:25 Uhr gerieten fünf Männer im Alter zwischen 15 und 24 Jahren auf einer privaten Feier in der Clamersdorfer Straße im Ortsteil Schönebeck in einen handfesten Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein beschädigter Fernseher Auslöser der Auseinandersetzung. Während der 24 Jahre alte Gastgeber in seiner Wohnung verblieb, verlagerten die restlichen vier Kontrahenten ihren Streit vor die Haustür des Mehrparteienhauses. Dort eskalierte die Situation. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige zog ein Messer und stach damit mehrfach auf den 17-jährigen Jugendlichen ein. Hiernach flüchtete der Angreifer. Der 17-Jährige wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Klinikum eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Angreifer konnte nach umfangreichen Anschlussermittlungen schnell identifiziert und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 23:25 Uhr in der Clamersdorfer Straße etwas Verdächtiges beobachten konnten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

