POL-HB: Nr.: 0043 --Flüchtigen Fahrer nach Verkehrsunfall gestellt

Ort: Bremen-Hemelingen, Sebaldsbrücker Heerstraße Zeit: 17.01.20, 17:50 Uhr

Am frühen Freitagabend kollidierte ein 20-jähriger Autofahrer in Hemelingen mit einem Ampelmast und einem Baum. Der Mann, der sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen hatte, kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 17:50 Uhr befuhren Einsatzkräfte der Polizei Bremen die Sebaldsbrücker Heerstraße in stadteinwärtige Fahrtrichtung, als ihnen ein Renault Clio mit defekter Lichtanlage auffiel. Der junge Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizisten und gab Gas. Mit hoher Geschwindigkeit wechselte der 20-Jährige mehrfach die Fahrstreifen und verlor schließlich auf Höhe der Straßenbahn-Endhaltestelle die Kontrolle über sein Auto. Der Bremer landete mit seinem Fahrzeug im Gleisbett und prallte gegen eine Ampelanlage sowie einen Baum. Anschließend versuchte er zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Metern von den Einsatzkräften gestellt werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Der 20-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die in einem Klinikum behandelt wurden. Der junge Bremer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An dem komplett beschädigten Auto befanden sich gestohlene Kennzeichen. Der Unfallwagen wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Durch die Kollision mit der Ampelanlage fielen rund um die Endhaltestelle mehrere Straßenbahn-Ampeln kurzzeitig aus. Der Fahrbetrieb der BSAG musste in diesem Bereich bis etwa 18:30 Uhr eingestellt werden.

