Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei zieht fünf berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Gelsenkirchen (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagabend, 21. bis 22. Dezember 2019, hat die Polizei fünf berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gleich vier Mal mussten Fahrer wegen positiver Drogenvortests bei allgemeinen Verkehrskontrollen zur Blutprobenentnahme mit zur Wache. Die Beamten schrieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen einen 30-jährigen Marler, einen 36-jährigen Bochumer sowie einen 37-jährigen und einen 48-jährigen Gelsenkirchener. Allen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss erstatten die Beamten gegen eine 40-jährige Oberhausenerin. Sie war am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr auf der Ückendorfer Straße in einem Kurvenbereich unvermittelt in den Gegenverkehr geraten. Ein Zusammenstoß mit einem Streifenwagen konnte nur durch eine Vollbremsung der Beamten verhindert werden. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest bei der anschließenden Kontrolle war positiv. Zur Blutprobenentnahme musste die Frau mit zur Wache, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Wer Drogen, Alkohol oder bestimmte Medikamente genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Bereits geringe Mengen können die Wahrnehmung und das Konzentrationsvermögen beeinflussen. Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert aber ständige körperliche und geistige Fitness.

