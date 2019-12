Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei verletzte Personen nach Unfall in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagabend, 21. Dezember 2019, gegen 17.25 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Uferstraße/Hafenstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen gekommen. Aufgrund eines Ampelausfalls an der Kreuzung fuhr ein 83-jähriger Essener mit seinem Auto an diese heran. Er beabsichtigte von der Hafenstraße nach links in die Uferstraße einzubiegen und "tastete" sich in den Kreuzungsbereich. Ein 20-jähriger Essener befuhr die Uferstraße in Richtung Stadthafen, als es im Bereich Uferstraße/Hafenstraße zur Kollision der beiden Pkw kam. Ein Rettungswagen brachte die Beifahrerin des 83-Jährigen, seine 80-jährige Ehefrau, zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus, ebenso den 20-jährigen Autofahrer und seinen 32-jährigen Beifahrer. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallörtlichkeit. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von circa 6000 Euro.

