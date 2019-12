Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Autofahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 12 Uhr, bog ein 46-jähriger Autofahrer aus Marl vom Kurfürstenwall auf den Beisinger Weg ab, um danach in die Dorstener Straße abzubiegen. Dabei habe er nach eigenen Angaben die Kurve zu eng genommen und sei in den Gegenverkehr der Dorsterner Straße geraten. Hier erfasste er einen 43-jährigen Fahrradfahrer aus Haltern am See, der im Einmündungsbereich Beisinger Weg/Dorstener Straße stand. Hierdurch wurde der 43-Jährige so verletzt, dass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 750 Euro Sachschaden.

