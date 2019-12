Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Werkstatthalle des Bauhofs von Unbekannten heimgesucht Herkunft der Aluleiter noch nicht geklärt - Hinweise an die Polizei

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Bauhofareal im Ablassweg und stellten eine ca. 6 Meter lange Aluleiter an die Rückseite der Werkstatthalle. Im oberen Bereich wurde eine Plexiglasscheibe eingeschlagen, so dass ein Einstieg möglich war. Gestohlen wurden aus einem Metallschrank und Abstellraum mehrere Ratschenkästen und eine Kabeltrommel.

Als der Bauhofleiter gegen 9.45 Uhr aus der Werkstatthalle etwas holen wollte, bemerkte er den Einbruch. An einer Gebäudeseite - zur L 532 hin, fand er u.a. auch die gestohlene Kabeltrommel, was darauf hindeuten könnte, dass der/die Einbrecher gestört wurden. Die Herkunft der Aluleiter ist bislang nicht geklärt. Nach ersten Angaben dürfte ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Zeugen, die am Montagmorgen - etwa gegen 9.30 Uhr - verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder gar Angaben zur Herkunft der ca. 6 Meter langen Aluleiter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807, oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

