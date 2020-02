Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung: Emden - Polizei sucht Eigentümer des Fahrrades

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Wer kann Hinweise zu diesem Fahrrad geben (siehe Foto)?

Emden - Wie die Polizei am 24.01.2020 mitteilte, kam es am Tag zuvor in der Rilkestraße zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, wie zwei auffällige, männliche Personen ihre mitgeführten Fahrräder an einer Hecke des betroffenen Hauses abgestellt hatten. Nach vorliegenden Erkenntnissen drangen die Täter in das Einfamilienhaus ein und flüchteten anschließend fußläufig vom Tatort. Die beiden Fahrräder wurden am Tatort zurückgelassen. Bei einem der Fahrräder handelt es sich um ein auffälliges Herrenrad der Marke "CARPENTIER" in der Farbe dunkelgrau und silber. Besonders auffällig sind der orangefarbene Sattelüberzug und das rote Kettenfahrradschloss (siehe Foto). Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Fahrrad zuvor entwendet worden ist. Personen, die Hinweise zu diesem Fahrrad geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

