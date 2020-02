POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden am Sonntag, 16.02.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Diebstahl von Diesel ++ Ausgebrannte Bushaltestelle ++ Brand von Einfamilienhaus ++ Hausfriedensbruch ++

Westoverledingen- Diebstahl von Diesel- In der Nacht von Freitag auf den gestrigen Samstag entwendete ein derzeit unbekannter Täter Dieselkraftstoff von einer Baustelle im Bahnweg. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde ein Behälter für Dieselkraftstoff, auf der umzäunten Baustelle, gewaltsam aufgebrochen. Die geschädigte Baufirma aus Bremen konnte zur entwendeten Menge Diesel noch keine Angaben machen. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein.

Rhauderfehn- Ausgebrannte Haltestelle- In der vergangenen Nacht gegen 01:25 Uhr bemerkte ein 30jähriger Mann aus Papenburg ein Feuer in einem Bushaltestellenhäuschen in der Westwieke. Zur Brandbekämpfung wurde die Ortsfeuerwehr Rhauderfehn eingesetzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Das hölzerne Bushaltestellenhäuschen ist momentan unbrauchbar. Zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei nahm die Brandermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein.

Ostrhauderfehn- Brand von Einfamilienhaus- In der vergangenen Nacht gegen 03 Uhr kam es in der Kirchstraße zum Brand in einem Einfamilienhaus. Ein Taxifahrer bemerkte starken Feuerschein im Erdgeschoss und alarmierte sofort die Polizei und Feuerwehr. Das Eigentümerpaar war zum Zeitpunkt vom Brandausbruch ortsabwesend und wurde von Nachbarn über den Umstand benachrichtigt. Trotz sofortiger Löscharbeiten entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 250000 Euro. Das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Das geschädigte Ehepaar kam zunächst bei Angehörigen unter. Durch das Schadensfeuer wurde niemand verletzt. Neben den eingesetzten Ortswehren war auch ein Mitarbeiter eines Energieversorgers vor Ort, um Versorgungsleitungen zum Objekt abzuschalten. Die Polizei nahm noch in der Nacht die ersten Brandermittlungen auf. Zur konkreten Brandursache liegen derzeit noch keine Angaben vor. Der Brandort wurde von der Polizei zunächst beschlagnahmt.

Emden- Hausfriedensbruch- Äußert aggressiv und unbelehrbar zeigte sich in der vergangenen Nacht gegen 00:30 Uhr ein 27jähriger Emder in einer Diskothek am Neuen Markt. Nachdem der junge Mann im Lokal zahlreiche Gäste belästigte, sprach der Lokalinhaber ein Hausverbot aus. Da der alkoholisierte Mann diese Weisung absolut nicht befolgte, wurde die Polizei hinzugerufen. Auch im Beisein der Polizei zeigte sich der Mann völlig uneinsichtig und wollte permanent zurück in das Lokal. Eine Ingewahrsamnahme bei der Polizei war unumgänglich und wurde sofort vollzogen. Der Lokalbetreiber erstattete Strafanzeige.

