Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in Praxis ++ Fahrraddiebstahl unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Uplengen - Einbruch in Praxis

Uplengen - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen gelangten bisher unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Raiffeisenstraße. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht und ein Tablet und Bargeld im unteren zweistelligen Bereich entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Fahrraddiebstahl unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Montag, gegen 19:40 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 24-jährigen Mann aus Polen, welcher die Leeraner Straße mit einem Fahrrad in starken Schlangenlinien befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Durch aufmerksame Zeugen war zuvor beobachtet worden, dass der Mann fußläufig unterwegs war und gegen mehrere Pkw trat. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde hierbei ein Pkw beschädigt. Das mitgeführte Fahrrad hatte der Mann im Vorfeld der Kontrolle entwendet. Er wurde von der Eigentümerin dabei beobachtet. Diese hatte das Fahrrad zu Dekorationszwecken in ihrem Vorgarten deponiert. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer - Am Montag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr, kam es in der Straße Westerende zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Nissan linksseitig, insbesondere im hinteren Teil des Fahrzeuges, beschädigt wurde. Augenscheinlich wurde der Pkw durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert, welcher sich ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen vom Verkehrsunfallort entfernte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Leer - Am Montag, in der Zeit von 07:50 Uhr bis 14:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw Audi an der Beifahrerseite im Bereich der Tür und des Radkastens beschädigt wurde. Augenscheinlich wurde der Pkw durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken touchiert, welcher sich ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen vom Verkehrsunfallort entfernte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell