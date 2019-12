POL-KS: Autofahrerin ruft Polizei nach Unfallflucht auf Autobahn 7 und hat über 2 Promille

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Autobahn 7 (Schwalm-Eder-Kreis): Am gestrigen Mittwochabend rief eine Autofahrerin die Polizei zur Anschlussstelle Melsungen, da sie zuvor auf der Autobahn nach einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Sattelzug das Opfer einer Unfallflucht geworden sei. Die zum Ort des Geschehens entsandte Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal bemerkte bei ihrem Eintreffen schnell, dass die 49 Jahre alte Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis aber offenbar deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest erhärtete diesen Verdacht und ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Aus diesem Grund musste die 49-Jährige die Beamten zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten. Nun suchen die Autobahnpolizisten noch Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem von der Frau geschilderten Unfall gemacht haben und weitere Angaben dazu machen können.

Der Unfall soll sich nach Angaben der Autofahrerin gegen 21:50 Uhr auf der A 7 in Richtung Süden, etwa 1,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Melsungen, ereignet haben. Sie sei mit ihrem VW-Kleinwagen auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen und von einem Sattelzug überholt worden. Dabei sei der Lkw nach rechts auf ihren Fahrstreifen geraten und habe ihren Pkw touchiert. Der Sattelzug soll ohne anzuhalten weitergefahren sein. An dem Kleinwagen der Frau stellte die Streife einen entsprechenden Schaden an der linken vorderen Fahrzeugseite fest. Zudem war der Außenspiegel beschädigt und der linke Vorderreifen platt. Hinweise auf den Sattelzug, der den Schaden verursacht haben soll, liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit einem entsprechenden Unfall oder der Fahrt der Autofahrerin auf der A 7 gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeiautobahnstation Baunatal geführt.

