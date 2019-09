Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Mann nach Wohnungsbrand verletzt

Neumünster (ots)

Rendsburg. Am 20.09.2019, gegen 20.30 Uhr, erlitt ein Mann nach einem Zimmerbrand eine Rauchgasvergiftung. Der Mann bewohnt eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gerhardstraße in Rendsburg. Nach bisherigen Ermittlungen vergaß der Bewohner eine Herdplatte auszuschalten. Hierbei kam es zu einer Verpuffung, die Teile der Wohnung beschädigte. Die eingesetzte Feuerwehr musste die Bewohner des Hauses evakuieren. Bis auf den Wohnungsmieter selbst wurde niemand weiter verletzt. Über die Höhe des Sachschadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Jochen Lentföhr

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell