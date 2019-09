Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Neumünster (ots)

Rieseby. Am gestrigen 21.09.2019, gegen 13.50 Uhr, wurde ein Motorradfahrer durch einen Unfall schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 83 zwischen den Ortschaften Rieseby und Bohnert. Der 59 Jahre alte Motorradfahrer überholte hier zwei hinter einem Traktor fahrende PKW und übersah im Zuge dieses Überholvorganges den nach links abbiegenden Traktor. Der Kradfahrer touchierte den Traktor an der Front, kam von der Straße ab und stürzte auf der Straßenbankette. Bei dem Sturz verletzte sich der Zweiradfahrer schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni Klinik Kiel geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand keine Lebensgefahr.

Jochen Lentföhr

