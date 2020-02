Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Korrekturmeldung der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Brand einer Wohnunterkunft für Wohnungslose

Emden - Der Brand einer Wohnunterkunft in Emden hat sich am Mittwochabend (19.02.2020) gegen 22:30 Uhr ereignet. In einer ersten Meldung war von Donnerstagabend die Rede. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

