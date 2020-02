Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht (2) ++ Diebstahl aus Pkw (2) ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++ Versuchter Diebstahl aus Pkw ++

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Emden - Am Donnerstagabend, gegen 21:10 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Niedersachsenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Frau aus Emden von einem bisher unbekannten Autofahrer angefahren wurde. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Frau zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus Pkw

Emden - Am Donnerstag, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:15 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw Ford in der Straße "Hof von Holland". Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen Wagen ausgeladen und für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen. Die Geldbörse lag zu diesem Zeitpunkt im Fahrerraum. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Diebstahl aus Pkw

Leer - Am Donnerstag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Edzardstraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw Opel. Auf bisher unbekannte Weise gelangte der Täter in den Pkw und durchsuchte diesen. Es wurde lediglich Kleingeld entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht!

Emden - Am Donnerstag, gegen 10:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Lookvenne" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Skoda am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt wurde. Eine bisher unbekannte Fahrradfahrerin touchierte den verkehrsbedingt wartenden Pkw beim Vorbeifahren. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: etwa 55 Jahre alt, 160 - 170 cm groß, halblange, glatte, graublonde Haare, komplett in rosa gekleidet. An dem Fahrrad der Frau befanden sich ein schwarzer Fahrradkorb und diverse Tüten. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Moormerland - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Moormerland - Am gestrigen Tag, gegen 12:10 Uhr, kam es in der Westerwieke zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 43-jährige Frau aus Moormerland leicht verletzt wurde. Eine 19-jährige Frau aus Hesel befuhr mit ihrem Pkw VW die Westerwieke in Richtung Neukamperfehn. Vor ihr fuhr die 43-Jährige mit ihrem Pkw Nissan, die aufgrund eines Hindernisses auf der Fahrbahn ihr Fahrzeug abbremste. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem die 43-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt.

Borkum - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Borkum - Bereits in der Zeit vom 13.02.2020, gegen 18:00 Uhr, bis zum 15.02.2020, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw Peugeot in der Westerstraße auf Borkum. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch einen bisher unbekannten Täter versucht, den Pkw an der Beifahrertür aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

