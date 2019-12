Polizei Braunschweig

POL-BS: Nur schnell beim Bäcker angehalten - Auto entwendet

Braunschweig (ots)

05.12.2019, 06.20 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Teuer kommen einem 35-jährigen Braunschweiger seine gekauften Backwaren am Donnerstagmorgen zu stehen.

Der Mann hatte seinen grauen VW Golf gegen 06.20 Uhr mit laufendem Motor vor einer Bäckerei am Bruchtorwall abgestellt, um dort einzukaufen. Die Wartezeit des 35-Jährigen im Geschäft nutzte ein unbekannter Täter, um sich in das Auto zu setzen und dieses zu entwenden. In dem Fahrzeug befand sich weiterhin die Zulassungsbescheinigung. Der Wert des Fahrzeuges liegt nach Angaben des Eigentümers bei ungefähr 2000,- Euro.

Die Polizei rät dringend dazu, auch bei kurzer Abwesenheit das eigene Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Ferner sollten keine Wertegenstände oder Ausweispapiere im Auto zurückgelassen werden.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl des Wagens am Donnerstagmorgen am Bruchtorwall geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

