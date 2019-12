Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Polizeibeamte betrügen 87-Jährigen am Telefon

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kanzlerfeld 01.-04.12.2019

Trickbetrüger ließen einen Senior glauben, seine Wertgegenstände seien in Gefahr und erbeuteten dadurch skrupellos eine hohe fünfstellige Summe.

Am Sonntagabend erreichte den Braunschweiger Senior der erste Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser schilderte die erfundene Geschichte, dass mehrere Einbrecher in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnanschrift festgenommen worden seien. Auf einem Zettel, den die fiktiven Einbrecher bei sich getragen hätten, soll der Name des 87-Jährigen notiert worden sein.

Der Anrufer erläuterte dem Mann, dass dadurch die Gefahr bestehe, ebenfalls Opfer einer Straftat zu werden. Durch geschickte Nachfrage brachte der Anrufer den Senior dazu, am Telefon darzulegen, dass er hochwertige Münzen besitze.

Unter dem Vorwand die Münzen zur Polizei bringen zu müssen, ließ sich der ältere Mann darauf ein, seine Wertgegenstände an einen vereinbarten Ort zu bringen. Um die vermeintliche Täterbande aber nicht vorzuwarnen, wurde der Mann zu absolutem Stillschweigen verpflichtet.

Nachdem die Betrüger auf diese Weise in den Besitz der hochwertigen Münzen gelangt waren, versuchten sie ihre Beute noch zu vergrößern.

In den Folgetagen nahmen sie erneut telefonischen Kontakt zu dem Mann auf und setzten ihre Phantasiegeschichte fort. Weil sich unter den bereits herausgegebenen Münzen angeblich auch Fälschungen befinden würden, wollte der falsche Polizist mit Hilfe des Braunschweigers die Verkäufer der Fälschungen überführen.

Durch ein hohes Maß an Manipulationsvermögen brachte der Betrüger den 87-Jährigen dazu, einen Kauf weiterer Münzen bzw. eine Überweisung im fünfstelligen Bereich zu veranlassen.

Erst später meldete sich der Mann selbständig bei der Polizei und berichtete, was ihm wiederfahren war.

Die echte Polizei ermittelt nun gegen die Betrüger.

Machen Sie Fremden gegenüber keine Angaben zu den persönlichen oder finanziellen Verhältnissen und Vermögenswerten. Die echte Polizei kann sich ausweisen, auch ein selbstgetätigter Anruf bei der Polizei kann Gewissheit darüber bringen, ob es sich um die richtige Polizei handelt.

Im Zweifelsfall sollten Sie sofort einem Angehöriger von solch einem Anruf berichten und die Polizei einschalten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell