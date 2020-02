Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Ladendiebstahl mit Folgen ++ Verkehrsunfall - Fahrzeugführerin gesucht! ++

Leer - Ladendiebstahl mit Folgen

Leer - An Samstagnachmittag ereignete sich in einem Verbrauchermarkt in der Ringstraße ein Ladendiebstahl, bei dem eine 25-jährige Frau aus Leer mehrere Artikel u.a. in ihrer Kleidung versteckte. Im Anschluss verließ sie den Kassenbereich, ohne die eingesteckten Waren im Wert von rund 35 EUR zu bezahlen. Mitarbeiter, welche die Tat beobachteten, sprachen die Frau im Anschluss an und informierten die Polizei. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und überprüften die Personalien der Frau. Dabei stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Während die gestohlenen Gegenstände im Markt verblieben und eine Anzeige gefertigt wurde, musste die Frau die Beamten zur Dienststelle begleiten. Von dort aus wurde sie, nachdem ein Haftrichter den Haftbefehl verkündete, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Leer - Verkehrsunfall - Fahrzeugführerin gesucht!

Leer - Am Montagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Heisfelder Straße, bei dem ein 16-jähriger Schüler aus Leer leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Schüler mit seinem Fahrrad die Heisfelder Straße in Richtung Innenstadt. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines dunkelblauen Pkw befuhr die Heisfelder Straße in die gleiche Richtung und beabsichtigte nach rechts auf den Parkplatz eines Discounters aufzufahren. Hierbei übersah sie offenbar den Schüler. Es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Schülers. Dieser gab zunächst an, dass nichts weiter passiert sei. Im Anschluss setzten beide Beteiligten ihre Fahrt fort. Wie sich im Nachgang herausstellte, erlitt der junge Mann jedoch durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin des Pkw und bittet um Kontaktaufnahme.

