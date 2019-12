Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Autofahrer flüchtet nach folgenschwerem Überholmanöver

Seinen Führerschein büßte am Mittwoch ein 24-Jähriger nach einem Unfall bei Schwendi ein.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr ereignete sich beinahe ein Frontalzusammenstoß. Der 24-Jährige war von Hürbel in Richtung Schönebürg unterwegs. Mit seinem VW setzte er in einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen eines BMW an. Hierbei kam ihm eine Opelfahrerin entgegen. Der VW-Fahrer gab Gas und scherte ein. Dadurch vermied er einen Frontalzusammenstoß, prallte aber gegen den BMW. Die 21-jährige Fahrerin kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Der mutmaßliche Verursacher fuhr weiter und kehrte erst einige Zeit später wieder zur Unfallstelle zurück. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf 2.000 Euro und den am BMW auf 2.500 Euro. Die Polizei beschlagnahmte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein des 24-Jährigen. Er muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

++++2313148

Thomas Jagoda / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell