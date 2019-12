Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Westerstetten - Da war was falsch

Falsche Kennzeichen und Papiere entdeckte die Polizei am Mittwoch bei Kontrollen in der Region.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr hielt eine Streife der Polizei in der Bleichstraße einen Audi an. An dem Wagen waren rote Kennzeichen, so genannte Kurzzeitkennzeichen, montiert. Dabei waren diese Kennzeichen für ein ganz anderes Auto ausgegeben worden und schon längst abgelaufen. Der Fahrer musste den Audi stehen lassen und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Eine Stunde später hatte die Polizei an der B10 eine Kontrollstelle aufgebaut. Hier wurde auch ein Opelfahrer angehalten. Der händigte einen Führerschein aus, den die Polizisten schnell als Fälschung entlarvten. Der 46-Jährige hat gar keine Fahrerlaubnis. Auch er sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Die Polizei führt ständig Verkehrskontrollen durch um sicherzustellen, dass die Fahrzeug in Ordnung sind und nur solche Menschen am Steuer sitzen, die das Fahren auch gelernt und dafür eine Erlaubnis erhalten haben. Das sorgt für Sicherheit auf den Straßen. Damit alle heil nach Hause kommen.

