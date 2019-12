Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Seniorin achtet nicht auf den Verkehr

Beim Überqueren der Straße erfasste am Dienstag ein Autofahrer in Uhingen eine 83-Jährige.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei wollte die Frau gegen 16.30 Uhr in Holzhausen die Schorndorfer Straße überqueren. Die befuhr ein 41-Jähriger aus Richtung Wangen. Trotz Vollbremsung erfasste der Mann die Seniorin mit seinem Smart. Die Frau stürzte auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler erlitt die Fußgängerin nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 1.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

