Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Maria, Josef und das Christkind gestohlen

Unbekannte klauten Mitte November eine Krippenfigur aus der Heidenheimer Fußgängerzone.

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Am Mittwoch erfuhr die Polizei von dem mutmaßlichen Diebstahl. Die Figur stand anlässlich des Heidenheimer Winterdorfs in einer als Krippe gestalteten Holzhütte in der Hauptstraße. Zwischen dem 11. und 15. November haben Unbekannte die Figur gestohlen. Dazu mussten die Täter an der Hütte einen Rollladen überwinden. Die drei Figuren sind fest miteinander verbunden und aus Ton. Sie sind etwa 60 Kilogramm schwer und rund 1,20 Meter hoch, breit und tief. Die Polizei aus Heidenheim hat die Ermittlungen nach den Dieben aufgenommen. Aufgrund der sperrigen und schweren Figur geht die Polizei davon aus, dass es sich mindestens um zwei Täter handelt. Sie bittet unter der Telefon-Nr. 07321/3220 um Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat den Diebstahl zwischen dem 11. und dem 15. November beobachtet? - Wer kann Angaben zu den Krippenfiguren machen? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweis: Der Meldung liegt ein Foto der entwendeten Krippenfigur bei. Das Bild ist zur einmaligen Veröffentlichung zusammen mit dieser Meldung honorarfrei freigegeben.

++++2314704

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell