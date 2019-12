Polizeipräsidium Ulm

Für manchen Autofahrer kam der Winter in der Region am Mittwoch offenbar überraschend.

So hatte die Fahrerin eines Lastwagens an frühen Nachmittag ihr Fahrzeug nicht frei gemacht. Sie fuhr die Blaubeurer Steige bergab. Unterwegs rutschte eine Eisplatte von der Plane und traf ein entgegenkommendes Auto. Zum Glück wurde niemand verletzt. Jedoch entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Kurz nach 22 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei an der Steinenkircher Steige bei Böhmenkirch ein Auto. Das war offenbar gegen den Randstein gerutscht und dann liegen geblieben. Schnell stellten die Polizisten fest, dass am Auto keine geeigneten Reifen für den Winter montiert warten.

In Merklingen kam bereits gegen 19.30 Uhr ein VW auf der glatten Fahrbahn der Hauptstraße nach links. Er rutschte in einen Ford. Dessen Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Gegen 20 Uhr rutschte ein Auto in Nellingen gegen eine Gartenmauer an der Türkheimer Straße. Trotz des Schadens an der Mauer flüchtete der Verursacher. Ihn sucht jetzt die Polizei (Hinweistelefon: 0731/1880).

"Winterreifen von O bis O", also von Oktober bis Ostern, sind ein alter Tipp versierter Fahrer. Und ein guter Tipp. Die Winterreifen erst aufzuziehen wenn Schnee liegt, war schon immer falsch. Denn ihre Gummimischung schafft schon bei niedrigen Temperaturen einen Vorteil. Und mehr Sicherheit. Wer dann noch das Fahrzeug freiräumt, auch das Dach und die Beleuchtung, tut einen weiteren richtigen Schritt. Jetzt nur noch vorsichtig und nicht zu schnell fahren, schon kommt jeder sicher an, erinnert die Polizei.

