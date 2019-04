Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sperrmüll gerät in Brand

Stolzenau (ots)

(Bur) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen ca.: 00:20 Uhr wurden die Bewohner eines Hauses in der Straße "Hinterm Dahle" in Stolzenauer Ortskern unsanft geweckt. Sie hörten Rufe "Feuer" und stellten daraufhin fest, dass neben ihrem Haus befindlicher Sperrmüll Feuer gefangen hatte. Ein dort auf einem Privatgrundstück zur Abholung bereitgestelltes Sofa war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung wurden in unmittelbarer Nähe befindliche Mülltonnen stark beschädigt. Auch ein Jägerzaun wurde teilweise Opfer der Flammen. Da der Sperrmüllhaufen sich in unmittelbarer Nähe der Hauswand befand, wurde durch die Hitzeentwicklung im Rahmen des Geschehens auch das angrenzende Wohnhaus beschädigt. Das Glas eines Fenster sprang und zerbrach im Rahmen des weiteren Geschehens vollständig. Außerdem schmolz die Jalousie dieses Fensters. Die höher schlagenden Flammen schlugen bis zum Dach, welches dadurch ebenfalls leicht beschädigt wurde. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Durch die schnell am Ereignisort eintreffenden Feuerwehren aus Stolzenau und Holzhausen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Ca. 40 Feuerwehrkräfte waren unter der Leitung des Gemeindebrandmeisters am Brandort eingesetzt. Ein Rettungswagen des DRK war ebenfalls vor Ort. Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand verletzt. Wer Angaben zu dem Brandausbruch oder sonstigen Feststellungen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Stolzenau in Verbindung zu setzen.

