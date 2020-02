Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 23.02.2020

Leer/Emden (ots)

Leer - Verkehrsunfall auf der A 28

Am heutigen Sonntag, gegen 11:00 Uhr, verunfallt ein PKW VW Touran mit Städtekennung Leer auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Apen und Westerstede West. Der 32-jährige Fahrzeugführer befährt die BAB in Fahrtrichtung Oldenburg, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkommt. Um einen Zusammenprall mit der Mittelschutzplanke zu vermeiden, zieht er seinen PKW intensiv nach rechts. Der Wagen kommt nunmehr in diese Richtung von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach. Neben dem Fahrer befinden sich vier Insassen in dem PKW. Sowohl der Fahrzeugführer als auch die 59-jährige Beifahrerin und die hinten sitzende 29-jährige Mitfahrerin mit zwei Kleinkindern (1, 3) bleiben unverletzt. Es befinden sich zunächst mehrere Rettungsfahrzeuge und zwei Notarztwagen am Unfallort. Am PKW entsteht Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wird die A28 ca. eine Stunde lang halbseitig gesperrt.

