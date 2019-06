Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Meerbusch - Büderich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (6.6.) kam es auf der Moerser Straße zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 15:20 Uhr war eine 79-Jährige mit ihrem Opel auf der Moerser Straße unterwegs in Richtung Hildegundisallee. Nach Zeugenangaben geriet sie in Höhe der Hausnummer 82 plötzlich auf die Gegenfahrspur und stieß mit zwei geparkten Autos zusammen, wodurch der Opel zum Stehen kam. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Fahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Straße. Der Opel wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur Unfallursache dauern an.

